В Минобороны отметили, что враг теряет позиции на подступах к Киеву. Однако он продолжает обстреливать мирную инфраструктуру из крупнокалиберной артиллерии, танков и минометов.

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У врага не получается продвинуться вперед

Оккупант не покидает планов преуспеть на северо-западных подступах к столице. Но значительно уменьшилась интенсивность наступательных действий русских. Зато агрессоры воюют с мирным населением и его жилищами – с достаточно значительного расстояния.

Утром снаряд прилетел в храм в Ирпене. Здание, которое стояло во дворе, полностью уничтожено, сам храм – очень поврежден.

Обратите внимание! В Минобороны сообщили, что враг использует крупнокалиберную артиллерию, танковый и минометный огонь.

Смотрите видео с обстрелянного врагом Ирпеня: