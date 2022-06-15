Кафиры снова целили по жилым кварталам. В настоящее время вокруг домов валяются кассетные боеприпасы, очень опасные для мирных жителей.

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Заметим, что Женевская конвенция запрещает использование кассетных снарядов. Это обусловлено тем, что такие боеприпасы годами могут разбросаться по атакованной территории.

Кассетные снаряды с легкостью взрываются, когда кто-то поднимет элемент или даже от изменения температуры. При этом такие взрывные устройства часто не видны. Например, если они застряли в земле под травой.

Последствия вражеских обстрелов

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, в Зеленодольске попали по жилым кварталам – повреждены несколько многоэтажек. К счастью, по предварительным данным, никто не пострадал. Но места обстрелов у домов засеяны кассетными боеприпасами. На месте работают пиротехники.

Начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко уточнил, что российские захватчики обстреляли Зеленодольск после обеда.

Тем временем в Апостолове загорелась лесополоса. В настоящее время спасатели укротят пламя.

Ночью россияне тоже обстреляли криворожский район: есть погибшие

В ночь на 15 июня кафиры также обстреляли из "Ураганов" Криворожский район, ударив по жилым кварталам Апостоловского общества.

По предварительным данным, в Апостоловом погибли 4 мужчины, еще 1 попал в больницу с ранениями. В результате ничего обстрела в городе повреждено с десяток жилых домов и больница. Территория обстрела была усеяна кассетными боеприпасами, на месте работали пиротехники.

В Новомосковском районе также было 2 "прилета". Ракеты сильно изуродовали объект общественной инфраструктуры и дачные дома. К счастью, пострадавших нет.

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