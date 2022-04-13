Именно на блокпостах оккупанты принимают первоочередные фильтрационные меры, что является большой опасностью для горожан. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в телеграмме.

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Где в Мариуполе опаснее всего

По словам Андрющенко, в Приморском районе города существует большой риск обстрелов оккупантами примыкающих к морскому порту жилых кварталов частного сектора, поскольку россияне продолжают пытаться штурмовать порт. В частности, в опасности многоэтажки района "Стрелки".

От парка "Веселка" / "Меотида" до завода "Азовсталь" фактически простирается линия фронта . Здесь существует большая вероятность попадания под артиллерию оккупантов или снайперский огонь. В горсовете Мариуполя призывают гражданских воздержаться от передвижения по этим территориям, даже несмотря на желание спасти свое имущество от российских мародеров.

Петр Андрющенко добавил, что в городе периодически возникает связь от "Киевстар" и Vodafone. По его словам, это связано не с работой украинских операторов, а с запуском оккупантами собственной связи "Феникс". Советник мэра Мариуполя призвал горожан, имеющих телефон с "Фениксом", звонить по телефону через Skype или приложение Yolla.