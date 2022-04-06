Об этом сообщили на официальной странице Офиса генпрокурора в телеграме. Отмечается, что цифры не окончательные, ведь идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Важно Из Луганщины и Донетчины на 6 апреля запланировано четыре бесплатных эвакуационных поезда

Ужасная статистика погибших в результате войны детей

По данным Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало от полномасштабной войны в таких областях Украины:

Киевская – 78;

Донецкая – 81;

Харьковская – 64;

Черниговская – 49;

Николаевская – 39;

Луганская – 31;

Запорожская – 22;

Херсонская – 29;

Сумская – 16;

Житомирская – 15;

город Киев – 16.

К слову, стало известно, что 25 марта в Харьковской области в результате обстрелов оккупантами жилых домов в селах Малая Рогань и Ольховка погибла 13-летняя девочка. Кроме того, 4 апреля, в результате обстрелов вооруженными силами России Авдеевки, в Донецкой области ранены двое малолетних детей.

Другие преступления России против украинских детей

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что идет принудительный вывоз детей из Украины на территорию России. Из лечебного учреждения КНП "Областной детский костно-туберкулезный центр" в Мариуполе российские военные принудительно вывезли 12 детей, которые находились там на лечение.

Кроме того, мать и воспитательница детского дома семейного типа вместе с ее 8 детьми-воспитанниками были принудительно вывезены оккупантами из Мариуполя в Саранск, что в России.

Вас может заинтересовать – Вечерний брифинг Ирины Верещук за 5 апреля: смотрите видео