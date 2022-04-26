Известно, что 391 ребенок получил ранения, а в целом пока известно о 608 пострадавших.
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Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа относительно их установления в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, – отмечают в Офисе генпрокурора.
В каких областях пострадали дети
- Донецкая область – 127.
- Киевская область – 114.
- Харьковская область – 93.
- Черниговская область – 66.
- Херсонская область – 44.
- Николаевская область – 43.
- Луганская область – 37.
- Запорожская область – 27.
- Сумская область – 17.
- Киев – 16.
- Житомирская область – 15.
В частности, 25 апреля российские оккупанты обстреляли жилые дома в Лимане Донецкой области. Там погибли двое детей 9 и 13 лет.
В Офисе генпрокурора добавили, что за все время вторжения Россия повредила уже 1508 учебных заведений. 102 из них полностью уничтожены.
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