Об этом в своем телеграмме сообщил Роман Мрочко, начальник Херсонской МВА. Соответствующее сообщение он опубликовал после 5.30.

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О жертвах или пострадавших еще не заявляли

Мрочко написал, что в результате российской атаки, к сожалению, есть разрушение в частном секторе Херсона. О пострадавших неизвестно, эту информацию еще уточняют.

Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах,

– призвал Мрочко.

Стоит отметить, что в ночь на 28 октября в Херсонской области несколько раз звучали сирены. Воздушную тревогу объявляли перед полуночью – в 23:31. Об отбое объявили в 23:54. Затем опасность для жителей региона продолжалась с 01:07 до 01:30, с 01:57 до 2:33, а также с 4:20 до 4:53.

Оккупанты активно обстреливают Херсон

За прошедшие сутки, 27 октября, с 9.45 до 18.30 российские оккупационные войска ранили 8 жителей Херсона. Самому молодому из них – 36 лет. Мужчина получил травмы во время атаки врага по Днепровскому району города. Старшей из пострадавших – 83. Она травмировалась из-за удара врага по центру.