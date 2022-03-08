В селе Калиновка Броварского района загорелись почти 2 тысячи квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.

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Тушение пожара продолжалось более часа. Спасателям удалось погасить половину территории возгорания и локализовать огонь.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, пожар возник в результате падения сбитой крылатой ракеты. Геращенко заявил, что украинской ПВО удалось сбить ракету "Калибр".

Пожар в Калиновке: Фото из телеграма Антона Греащенко

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