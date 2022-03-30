Оккупанты уже не впервые используют запрещенные фосфорные боеприпасы против Украины. Сейчас от химических атак больше всего страдают населенные пункты Донбасса, расположенные вблизи линии разграничения.

К теме В полиции напомнили, что делать в случае фосфорной бомбардировки

Россия обстреливает Донбасс фосфорными боеприпасами

Так, ранее российская армия обстреляла фосфорными боеприпасами Попасную в Луганской области. Недавно захватчики применили это химическое оружие в Авдеевке, а теперь ударили им и по Марьинке, что в Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Ситуация в регионе сложная. Ночью россияне обстреляли практически все населённые пункты вдоль линии разграничения. В Марьинке сегодня были использованы фосфорные боеприпасы, также был авиаудар по городу. По городам линии разграничения била тяжелая артиллерия,

– подчеркнул Кириленко.

Кроме того, оккупанты не прекращают обстрелы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и их пригородов. Под прицелом россиян и Очеретинская община.

В результате вражеских обстрелов в населенных пунктах Донбасса возникли пожары. Разрушена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие среди мирных жителей. В Мариуполе ситуация остается критической, подытожил Кириленко.

Смотрите также – как выглядит Мариуполь сейчас: видео