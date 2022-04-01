После отхода из ЧАЭС все оборудование работает в обычном режиме, но инструментов для его обслуживания поубавилось.

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Кража оборудования

Как сообщили в Энергоатоме, вражеские солдаты украли 5 из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта, а также запчастями, необходимыми для ЧАЭС.

Кроме того, оккупанты забрали нацгвардейцев, которых держали в плену.

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