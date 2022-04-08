Захватчики не соблюдают своих обещаний. Эта ситуация – еще одно подтверждение, что россиянам доверять нельзя.

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Враги украли фуры с гуманитарным грузом для мелитопольцев

Городской глава Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские захватчики не пропустили гуманитарный конвой в город. Кроме этого, они, угрожая водителям, нагло украли все автобусы и фуры с грузом. Поэтому мелитопольцы и жители района не смогут получить жизненно важную помощь – лекарства для тяжелобольных, продукты и средства гигиены, которых уже нет в городе и тому подобное. Кроме этого, они не смогут эвакуироваться.

"Стоит ли говорить, что российские оккупанты нарушают все возможные нормы международных соглашений и все, которые существуют, нормы человечности? Этот вопрос давно стал риторическим", – отметил мэр.

Он напомнил, что в соответствии с Женевскими конвенциями, гарантом для гуманитарных коридоров является Международный Комитет Красного Креста. Организация взяла письменные заверения с обеих сторон о намерениях обеспечить их в Мелитополь.

Россия заверила. На бумаге. Однако, как мы видим, свои заверения не выполнила. Случай с гуманитарной помощью для Мелитополя – яркий пример для всего цивилизованного мира о том, что обещания России, даже перед международными организациями, ничего не стоят,

– отметил Федоров.

Городской глава подытожил, что борьба за Мелитополь продолжается. Враг не сломает украинцев, а только еще больше разозлит, чтобы они выстояли и одержали победу.

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