По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника с позывным "Марсель", оккупанты так классно воевали, что уничтожали свои подразделения. И это дало возможность ВСУ пойти вперед. Об этом он рассказал во второй части фильма Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина", сообщает 24 Канал.
Недавно Зеленский встретился с украинскими воинами на одном из самых горячих направлений фронта
Оккупанты ударили по своим: с чего началось наступление на Малую Рогань
Как вспоминает "Марсель", они сидели с командиром 92 бригады, и тот постоянно затягивал наступление еще на день. Правда, все изменилось в один день в 5 утра. Тогда, по словам комбрига, вышли вражеские вертолеты и ударили по своим же позициям.
Это был толчок для того, чтобы мы пошли в атаку и освободили Малую Рогань. 92 бригада ринулась в наступление сразу же,
– заметил "Марсель".
В Малой Рогани ВСУ фактически уничтожили 200 полк россиян
Командир 92-й отдельной штурмовой бригады Павел Федосенко добавляет, что Малую Рогань украинским защитникам удалось занять в течение двух дней. По итогам сражений фактически был уничтожен вражеский 200 полк.
Добавим, что 200 отдельная мотострелковая бригада тогда была одним из самых боеспособных подразделений армии России.
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: главное
- Наступательная операция началась в начале сентября 2022 года и продолжалась почти месяц. Главные события развернулись 6 – 12 сентября.
- По итогам наступления украинским защитникам удалось освободить более 10 тысяч квадратных километров территории и пол тысячи населенных пунктов. В частности, ВСУ выгнали россиян из таких важных городов, как Балаклея, Изюм и Купянск. Последним городом, который удалось освободить, стал Лиман в Донецкой области, что неподалеку от админграницы с Харьковщиной.
- По данным представителя Центра исследований военной истории ВСУ, старшего лейтенанта Андрея Коваля, в рамках этого наступления украинские войска захватили более 400 танков, более 400 БМП, до 200 БТР и большое количество боеприпасов и стрелкового оружия.
- Контрнаступление на Харьковщине оказалось для оккупантов неожиданностью, ведь в то же время проходило наступление ВСУ в Херсонской области. Кроме того, украинским войскам удалось оцепить врага и зайти с другой стороны, с которой россияне никак не ожидали.