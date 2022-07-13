Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ.

Актуально ВСУ отбили 2 вражеских штурма на Славянском направлении: карта боевых действий по состоянию на 13 июля

оккупанты жалуются на невозможность наступления

Украинские защитники так зажали оккупантов на Харьковщине, что те уже месяц не могут выполнить приказ о наступлении

Та уже месяц в этой деревне сидим! Ни**я в наступление не можем двинуться нормально. Укры въе**ли наше подразделение, не дают двинуться,

– рассказал российский оккупант своему другу, который также воюет в рядах захватчиков, но на другом направлении.

Враг признает высокий уровень подготовки и эффективность работы украинских защитников, поэтому желающих идти в наступление нет. В СБУ выразили надежду, что совсем скоро так будут говорить оккупанты по всей линии фронта.

Что происходит на Харьковщине

российские захватчики удерживают на Харьковском направлении группировку войск из состава западного и восточного военных округов. Их основная задача – обороняться.

оккупанты не прекращают обстреливать гражданское население. Да, они открывали огонь из ствольной и реактивной артиллерии по Харькову, Сосновке, Дементиевке, Никольскому, Питомнику, Слатиному, Прудянке, Ивановке и другим населенным пунктам области.

Обстрелы не прекращаются и на Славянском направлении. Вооруженные Силы Украины успешно отбили вражеский штурм в направлении Довгенького и Долины. Вероятно, россияне будут продолжать штурм, чтобы улучшить свое тактическое положение и создать условия для наступления в направлении Изюм – Славянск.