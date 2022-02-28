Из-за войны оккупанты уже потеряли 3 триллиона долларов. Об этом заявил научный руководитель Украинского института экономического лидерства Ярослав Романчук.

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Каждый день войны стоит для России 20 миллионов долларов. Сейчас военная агрессия уже обошлась врагу потерей почти одного триллиона долларов.

Однако если учесть радикальное снижение стоимости активов, недвижимости, земли, сбережений, резкое ухудшение доступа к кредитному рынку и платежной системы, то потери превысят 3 триллиона долларов,

– отметил эксперт.

По словам Романчука, это является лишь началом краха экономики страны-агрессора.

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