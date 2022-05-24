Российские кафиры нанесли Мариуполе безумные разрушения. В желании захватить город враг практически сравнял его с землей, но даже этого рашистам было мало.

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Пропаганда в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе решисты принялись вводить свои правила. Для передвижения даже между районами города необходимы пропуска, мужчин отправляют в "фильтрационные лагеря", а тысячи мирных украинцев россияне незаконно депортируют в свою страну и отправляют в наиболее депрессивные регионы.

Впрочем, кафиры твердо верят в то, что им удастся промыть мозги для свободных украинцев так, как им это удалось сделать с собственным бестолковым и недалеким народом.

Поскольку газет в городе нет, а для включения телевизора нужно электричество, которого в городе почти нет, решители решили распространять свою ложь об "улучшении жизни" через передвижные телевизоры. Для этого была привлечена техника российского МЧС.

Циничность рашистов не имеет предела – их пропаганда звучит прямо на фоне безумных руин и массовых захоронений мирных людей. Кроме того, кафиры пытаются убедить людей, которые все видели своими глазами, что все преступления совершили украинские герои.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко о последних событиях

Российские кафиры наращивают свои силы в надежде удержать свои позиции на временно оккупированных территориях. Как стало известно, в Васильевке на Запорожье количество рашистов уже превышает количество местного населения.

Героическим партизанам в Херсоне удалось взорвать коллаборанта Андрея Шевчика. Рашисты сразу бросились искать, кто это сделал, но все их силы закончились фиаско. Рашисты очень боятся партизан – и наносят им потери и ярко демонстрируют, что кафиров и их муртадов в Украине ждет смерть, даже на той земле, которую они считают подконтрольной. Эффективный удар врагу нанесли и партизаны в Мелитополе – они отрезали рашистов в поставку оружия.

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