Черноморский флот России больше напоминает пиратов, которые убивают мирных и захватывают в плен моряков.
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В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков,
– рассказали в Генштабе ВСУ.
Кроме этого, в акватории Черного моря зафиксировали движение десантного отряда Черноморского флота России в составе четырех больших десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров. Они курсируют в направлении Одессы.