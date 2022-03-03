Черноморский флот России больше напоминает пиратов, которые убивают мирных и захватывают в плен моряков.

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В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Кроме этого, в акватории Черного моря зафиксировали движение десантного отряда Черноморского флота России в составе четырех больших десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров. Они курсируют в направлении Одессы.