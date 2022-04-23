ВСУ в Одесской области уверяют, что готовы к любому развитию событий. Об этом сообщили в Минобороны 23 апреля.
Обратите внимание Бригада, которая совершала зверства в Буче, уже понесла потери возле Изюма – Генштаб ВСУ
Если оккупант решит наступать… то дойдет в цинковой обертке до Волгограда и Уренгоя,
– говорит пехотинец на позывной "Дизель".
ВСУ в Одесской области постоянно тренируются и учатся. Сейчас они осваивают ЗРК "Стингер". С помощью этого комплекса защитники уже сбили две крылатые ракеты.
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