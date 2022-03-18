Впрочем, на украинской земле это правило не действует. Здесь каждый человек свободен и имеет свое мнение и позицию.

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Оккупанты разыскивают активистов и похищают

Так, по информации Генштаба ВСУ, на отдельных временно занятых территориях российские оккупанты хотят, так сказать "задобриться", создать себе положительный имидж. Решили раздавать продовольственные товары гражданским.

Но такая акция распространяется не на всех. Если человек оказывает сопротивление оккупации, то проводят активный поиск и похищают. Речь идет о задержании проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО / ООС и членов их семей.

Заметим, ранее стало известно, что мобилизованные оккупированного Донецка не в восторге от "специальной операции" россиян.

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