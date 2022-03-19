Спорткомплекс "Терраспорт" был самым большим укрытием в Мариуполе. Российские оккупанты принудительно вывезли людей, скрывавшихся там от ракет, в свою страну.

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Похищение тысяч мариупольцев

Оккупанты принудительно, под видом "эвакуации", вывезли тысячи мариупольцев в Новоазовск. Там провели фильтрационные мероприятия, отобрали у наших граждан паспорта Украины и перевезли в Таганрог.

Оттуда мариупольцев поездами отправляли в разные депрессивные и экономически проблемные города страны-агрессора. Украинским гражданам выдали "бумажки", заставляющие оставаться в определенном городе как минимум на 2 года с обязательством трудоустройства на указанное место работы.

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