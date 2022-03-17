Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, Терещенко похитили с рабочего места.

Россияне проигрывают войну. От своего бессилия совершают преступления против мирного населения. Это позорное преступление,

– написал Синегубов.

Он отметил, что власть будет делать все, чтобы защитить мирное население общин Харьковщины, в том числе и Великобурлукской общины.

Оккупанты все чаще прибегают к террору против гражданского населения. В списках похищенных российскими военными есть мэры городов, активисты и даже священники.

Преступления оккупанты накануне

13 марта утром в Запорожской области в городе Днепрорудном похитили мэра Евгения Матвеева. В Мелитополе похитили мэра Ивана Федорова, а также общественную активистку Ольгу Гайсумову.

В Донецкой области в оккупированном Бердянске в доме священника Олега Николаева вооруженные автоматами военные РФ провели обыск. Его самого арестовали и вывезли в неизвестном направлении.

16 марта оккупанты похитили мэра города Скадовска Александра Яковлева и его заместителя Юрия Палюха. Кроме этого в тот же день известного волонтера и парамедика Юлию Паевскую, которая более известна как "Тайра", вместе с водителем взяли в плен в Мариуполе.

Обратите внимание! Вчера, 16 марта, из плена врага удалось освободить мэра Мелитополя Ивана Федорова.