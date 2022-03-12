В Министерстве внутренних дел сообщили о последствиях атак врага на Луганщину. К сожалению, есть жертвы, а также разрушенные здания.

Читайте также В Луганской области полностью обесточены 23 населенных пункта, 22 остались без газа

Последствия обстрелов городов Луганщины

За 11 марта оккупационные войска 32 раза обстреливали города Луганщины,

– сообщили в министерстве.

К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.

Кроме того, захватчики повредили многоэтажные и частные дома в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Кременной и Золотом. В некоторых домах из-за обстрелов вспыхнули пожары.

Россияне палят по городам Луганщины / Фото Нацполиции

В городе Золотое вражеским огнем поврежден газопровод. Полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме и фиксируют все факты военных преступлений.

В течение дня 11 марта совместные экипажи патрульных и сотрудников полиции Лисичанска доставили гуманитарную помощь до укрытий, где люди скрываются от обстрелов.

Помощь местным жителям / Фото Нацполиции

Это интересно – Запасы оккупантов должны закончиться 18 марта: смотрите видео