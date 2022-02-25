Ситуация там постоянно меняется, об этом сообщают источники 24 канала в СМИ.

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Следует отметить, что Вооруженные силы Украины уже неоднократно возвращали себе контроль над селами, городками или городами на всех фронтах. Победы наших защитников сопровождались тотальной ликвидацией российских солдат и мощным уничтожением военной техники захватчиков.