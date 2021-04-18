С 17 апреля оккупационные власти Крыма изменили правила въезда на территорию полуострова. Все "иностранные граждане и лица без гражданства" вынуждены сдавать ПЦР-тесты на коронавирус и заполнять специальную анкету.

Соответствующие изменения в действующие правила внес главарь оккупантов Сергей Аксенов. Об этом говорится в так называемом указе "О введении режима повышенной готовности".

Заметьте За сутки в Украине обнаружили 10 282 случая инфицирования коронавирусом

Результаты ПЦР-теста люди должны разместить на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Что происходит в Крыму с COVID-19

По данным оккупантов, в течение суток 17 апреля в Крыму обнаружили 99 новых зараженных коронавирусом.

В частности, 66 человек получили положительный результат теста на COVID-19 при обращении за медицинской помощью. Еще 33 зараженных ранее контактировали с зарегистрированными больными.

В то же время никакие международные организации не подтверждают данные о количестве инфицированных в оккупированном Крыму.

Правозащитники рассказывают, что реальное число зараженных на полуострове – гораздо больше.

Обратите внимание! Оккупанты вакцинируют жителей Крыма несертифицированной в ЕС вакциной "Спутник V", которая не прошла всех необходимых клинических испытаний.