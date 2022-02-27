В своем оперативном своде Генштаб ВСУ отмечает, что войска агрессора снизили темпы наступления. Но они продолжают пробовать дестабилизировать ситуацию в стране. В частности, запугивать украинцев.

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Диверсанты запугивают и убивают мирное население

Известно, что российские оккупанты начинают переходить к активному применению диверсионно-разведывательных групп. Их задача – уничтожать объекты гражданской инфраструктуры, а также убивать мирное население крупных городов.

Чтобы устрашить мирное население используются воинские части и подразделения, в которые входят, преимущественно, лица кавказской внешней. Различить их можно также по тому, что они плохо владеют русским языком.

Кроме того, агрессор не пренебрегает адресной рассылкой угрожающих и панических сообщений.

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