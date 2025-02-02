По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 40 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. 13 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).