Соответствующую информацию рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Об этом он сказал в эфире канала "Рада" 24 мая - на 90-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Россияне требуют деньги за перезахоронение погибших в Мариуполе

Советник мэра города рассказал, что ситуация с захоронениями стала еще сложнее. В частности, теперь трупы складируют и ввели оккупантскую "контору", которая этим всем управляет.

Начинала собирать деньги с людей отдельно за перезахоронение. А ты не хочешь платить деньги, то предлагают: "Давай мы снимем видео, где выйдем на могилу, подлежащую эксгумации и расскажешь, что это сделала украинская армия,

– рассказал Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя также пояснил, что тела складывают в импровизированных моргах, по меньшей мере 2 в городе.

В Мариуполе велик риск эпидемий

Андрющенко подтвердил, что необходимо прямое вмешательство международных институций, ведь риск эпидемий в Мариуполе сверхвелик.

"Это и трупный яд, который растекается из-за включенной воды и забитых ливневок, когда падает дождь. Это и подорванный иммунитет людей, которые уже почти 3 месяца не получают нормальной пищи и питьевой воды достаточного качества", - рассказал Петр Андрющенко.

Также в городе почти нет медицины. Зато то, что кафиры запускали и отчитываются, трудно назвать медицинской помощью. Ведь больницей нельзя назвать заведение, в котором работает 3 человека.

Андрющенко рассказал, что кафиры за день обслуживают людей меньше, чем одна наша украинская больница до начала войны.

Добавил, что без медицинского сопровождения, лекарств и аптек ситуация будет только ухудшаться. Также влияют могильники, повышение температуры, естественные причины, невывезенный мусор.

Это просто санитарный ужас,

– рассказал Андрющенко.

Добавил, что о холере можно думать в лучшем случае, если там не возникнут еще какие-нибудь болезни. В то же время пояснил, что власти ведут переговоры о привлечении международных организаций.

Обратите внимание! Всемирная организация здравоохранения предупредила , что в Мариуполе возможно распространение холеры или других инфекционных заболеваний. Хотя водоснабжение в Мариуполе "отчасти восстановлено", но многие трубопроводы разрушены. Известно также, что на улицах города болото и канализационная вода перемешиваются с питьевой.

Коротко о похоронах в Мариуполе

Мариуполь оказался под блокадой русских войск еще 1 марта. С тех пор русские кафиры хоронили убивали и хоронили украинцев в братские могилы.

В начале апреля Мариупольский городской совет сообщил, что после огласки в Буче россияне привезли в Мариуполь мобильные крематории . Вероятно, чтобы избавляться от тел мирных украинцев и чтобы мир не узнал, что творилось в городе.

Генпрокурор Ирина Венедиктова в конце апреля заявила, что в Мариуполе россияне совершили так много преступлений, что крематории их не спасут . В конце апреля власти города сообщили, что враги вырыли братские могилы в 30 метров .

Согласно спутниковым снимкам, журналисты заметили – количество массовых похороненных вокруг Мариуполя продолжает увеличиваться. По состоянию на 8 мая с 200 метров площадь захоронений выросла до 340 метров в длину .

В начале мая было известно о 3 братских могилах в городе. Однако впоследствии обнаружили еще одну.

По данным властей в Мариуполе погибли более 20 тысяч мирных жителей. Еще ориентировочно 100 тысяч живут в ужасающих условиях временной оккупации города.

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