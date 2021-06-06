Работники заведения сообщили в полицию о пропавших детях. 5-летнего Демида и 6-летнего Олега разыскивали в течение 3 часов.

Читайте также Несовершеннолетнюю девочку засосала трясина из щебня в Кривом Роге: фото, видео

В оккупированном Крыму из детсада сбежали дети

В детском саду отметили, что исчезновение двух малышей обнаружили во время обеда. Выяснилось, что двое детей выбежали за территорию, когда группа выходила на прогулку. После этого они ушли в неизвестном направлении.

Воспитатели опросили других детей и выяснили, что мальчики спрятались за кустами. Взрослые этого не заметили, поэтому и повели других дошкольников в помещении. Поэтому детям удалось незаметно выйти за территорию детсада.

Полиция искала "беглецов" в течение 3 часов. За это время Олегу и Демиду удалось отойти в город на 3 километра.

Мальчиков по фотографиям узнала знакомая одной из воспитательниц. В это время они находились на городской набережной, где их и нашел участковый полицейский.

Правоохранители доставили детей домой. Также с родителями и работниками детского сада была проведена профилактическая беседа.