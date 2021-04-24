В школе временно оккупированной Горловки пророссийские боевики зомбируют учеников. Они рассказывают детям о так называемых "подвигах" главарей террористов и призывают их гордиться земляками-оккупантами.

Что происходит в Горловке

Руководство учебного заведения проводит так называемые классные часы о "выдающихся жителях Донбасса". Во время таких уроков ученики сидят в красных пионерских галстуках со времен Советского Союза и георгиевских лентах.

Актуально Боевики разместили минометы между жилыми домами Горловки

Руководство школы нахваливает главаря боевиков, а его преступления называет "подвигами". Такого человека считают "патриотом" и "защитником родины". Пропагандистскую информацию распространяют среди детей.

По словам автора сюжета, который вышел на местном оккупационном телеканале, такое зомбирование детей происходит на постоянной основе. Их цель – рассказать молодежи о "героях отечества", которые на самом деле являются циничными российскими наемниками.

Более того, детям даже показывают пропагандистские фильмы о боевиках. Там озвучивают возмутительную и ложную информацию о том, что незаконные "республики" боевиков за 4 года достигли, мол, невероятного успеха – "поднялись в буквальном смысле этого словам".

Спикер называет вымышленные тезисы об "уверенном шаге в сферах экономики, культуры, торговли и промышленности".

Реакция учащихся

Дети, которым очевидно уже рассказали, что они должны говорить, называют такие "уроки" очень "интересными" и "прекрасно продуманными". Кроме того, они по несколько раз подчеркивают свою патриотичность и любовь к так называемой "родине".

Я даже несколько раз чуть не заплакала, потому что рассказывают абсолютную правду о самом человеке и обо всех наших обстоятельствах,

– заявила ученица.

В сюжете ученики также поют на школьной сцене совсем не детские песни о войне, которые называют "патриотическими".

Смотрите видео зомбирования детей: