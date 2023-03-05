К тому же на оккупированной Луганщине запрещено передвижение без российского паспорта. Также продолжается вручение повесток.

Кстати В Мелитополе россияне заставляют детей пользоваться автоматами

Что происходит в Луганской области

Как рассказали в ОВА, комиссии по первоначальной постановке граждан на военный учет уже работают в оккупированной Луганской области.

До 31 марта им необходимо разыскать и поставить на учет подростков 2006 года, проживающих в так называемой псевдореспублике "ЛНР".

То есть тех, кого уже в следующем году можно будет бросить на фронт вместо кадровой российской армии,

– отметили в ОВА.

Кроме этого, продолжается вручение повесток гражданам старшего возраста, которые не состоят, но обязаны быть на военном учете. Захватчики усилили поиски уклоняющихся от призыва лиц. На основании запросов по оккупационным военкоматам таких мужчин будут задерживать и сразу будут доставлять в пункты призыва.

Также уменьшен с пяти до одного года минимальный период, на который заключается первый контракт по прохождению военной службы между гражданином другого государства и Минобороны России.

"Это позволит скорей закрыть проблемные места врага лицами из других стран", – подчеркнули в ОВА.

Бывшие зеки рекламируют "Вагнер" в российских школах

Недавно в России вербовщики ЧВК "Вагнера" начали агитацию в старших классах среди школьников. Наемники не скрывают своего прошлого, заявляя, что они – зеки.

Так, наемники собирают анкеты выпускников школ, чтобы вербовать их для участия в войне против Украины.

К тому же в российском городе Санкт-Петербург с начала 2023 года запустили молодежный клуб под названием "Вагнеренок", созданный на базе ЧВК "Вагнера". Сообщалось, что этот клуб был основан с целью "расширения кругозора русской молодежи" по инициативе Евгения Пригожина.