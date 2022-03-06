Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко и опубликовал соответствующее видео.

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В руках большинство украинцев держит государственный флаг. Люди поют гимн, скандируют "Украина" и просят врага убираться вон из их города.

"Во временно оккупированной Новой Каховке начался многотысячный митинг против оккупантов! Весь город в цветах украинского флага! Браво Каховке!" – написал он.

В оккупированной Новой Каховке тысячи людей вышли на митинг:





Добавим, что российские оккупанты 27 февраля захватили город Новая Каховка на Херсонщине. В тот же день враги захватили горисполком и сняли все украинские флаги со зданий. Мэр города Владимир Коваленко рассказал, что люди не имеют возможности эвакуироваться из оккупированного города.

Кроме того, российские оккупанты в Новой Каховке расстреляли в автомобиле целую семью. Все из-за того, что транспорт не остановился по требованию боевиков.

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