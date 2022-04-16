Эту информацию омбудсмен Людмила Денисова получила от партнерских правозащитных организаций, которые работают в оккупированных территориях Донбасса.

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Так, стало известно, что оккупанты мобилизуют даже несовершеннолетних участников этих “патриотических клубов”, начиная с 16 лет.

Среди подростков уже есть погибшие, в частности, Иван Шифман, участник так называемого военно-патриотического спортивного клуба "Наследники победы" Территориального штаба города Комсомольское.

Денисова подчеркнула, что пропаганда и проведение военных учений в отношении детей проводится на Донбассе уже не один год. С 2017 года самопровозглашенные республики обучают "выпускников", готовых брать в руки оружие.

Такие действия России грубо нарушают законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией 1949 года о защите гражданского населения во время войны и Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка.

К слову, российские захватчики ежедневно теряют своих военных. Поэтому они не оставляют попыток отправить воевать украинцев с временно оккупированных территорий Донбасса. В Генштабе ВСУ считают, что оттуда могут мобилизовать 60 – 70 тысяч человек.

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