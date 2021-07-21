Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на так называемого "главу администрации Крыма" Сергея Аксенова. Он заверил, пока останавливать туристический отдых не планируют.
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Турсезон закроют, если ситуация будет катастрофической
Если ситуация с коронавирусом в Крыму перевалит через катастрофическую отметку, придется закрывать турсезон,
– пояснил Аксенов.
В Крыму – рекордные показатели заболеваемости
Отметим, что 17 июля в оккупированном Крыму обнаружили наибольшее количество новых случаев коронавируса – 409. Это был рекордный показатель со старта пандемии. С этого времени показатели остаются высокими.
На полуострове усилили карантин
После этого на полуострове решили усилить карантинные ограничения. В частности, с 1 августа больше не будут работать детские лагеря с невакцинированными работниками. В закрытый режим переводят работу учреждений соцобслуживания с сотрудниками, которых еще не прививали против COVID-19. До 17 августа остановили диспансеризацию населения.
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Какая сейчас ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму?
По состоянию на 21 июля на полуострове болезнь диагностировали у 75 051 человека. Умерли 2 472 человека. Выздоровели – 64 514 больных.