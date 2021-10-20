Единственное исключение, когда человек в возрасте от 65 лет может выйти из дома: если определенная ситуация угрожает его жизни и здоровью. Кроме того, оккупанты отменят для этой возрастной категории льготный проезд в транспорте.
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Также на территории оккупированного полуострова вводят обязательные QR-коды. Без них не будут впускать в кафе, рестораны, театры, библиотеки и тому подобное.
Оккупанты запретили заведениям общественного питания работать после 23:00.
Все ограничения будут действовать до особого распоряжения оккупационной власти.
В России хотят ограничить въезд в Крым
Российские СМИ также сообщили, что в Государственной думе России предлагают ограничить въезд в оккупированный Крым.
Единственной возможностью попасть на территорию полуострова будет показать сертификат о вакцинации, справку о наличии антител или отрицательный результат ПЦР-теста.