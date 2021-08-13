Дело в том, что на дороге – значительное подтопление. Оккупанты его объяснили "обильными осадками".
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Трассу к Крымскому мосту затопило
О затоплении трассы "Таврида", которая ведет от Севастополя до Крымского моста, стало известно 12 августа. Там сейчас автомобили вынуждены объезжать через поселки Ленино и Ильичево.
- Заметим, эту трассу построили россияне уже после оккупации полуострова.
На 13 и 14 августа в регионе объявлено штормовое предупреждение. На восточной части захваченного Россией Крыма ожидают ухудшения погодных условий. Подтопление же трассы оккупационная администрация объяснила "обильными осадками".
Видео с места событий очевидцы публикуют в соцсетях:
Подтопление в Крыму: крайние новости
- 11 августа у Симферополя также затопило дорогу – между селами Краснолесье и Доброе.
- В начале июля сильные ливни буквально затопили оккупированный полуостров.
- А в середине июня от ливней и паводков сильно пострадала Ялта.