Промывание мозгов: Россия утвердила пропагандистские учебники по истории Запорожской области

Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Adv

популярные видео

Что известно о российской пропаганде в оккупации?

Как сообщают оккупационные ресурсы, автором этих учебников стал местный краевед Виктор Гнедашев. Работа над материалами началась еще в 2023 году по непосредственному поручению подконтрольного оккупантам министерства образования.

В апреле 2024 года подготовленные рукописи передали московскому издательству "Академия". Уже в декабре того же года пособия публично представили на мероприятии в Казани.

В мае 2026 года эти издания получили официальную рекомендацию Российской академии наук. В августе материалы включили в федеральный перечень, после чего в сентябре поступило окончательное утверждение приказом Минпросвещения страны-агрессора.

Напомним, недавно в ГУР Минобороны сообщили, что российские захватчики превращают временно оккупированные территории Украины в криминальные анклавы из-за полного разгула бандитизма. По информации разведки, даже в закрытых отчетах Кремля ситуацию в порабощенных регионах оценивают как катастрофическую. В Москве считают основными факторами риска потери контроля незаконный оборот оружия, взрывчатки и хронический алкоголизм среди оккупантов.