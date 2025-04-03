Однако попытки оставить жизнь в оккупации оказались безрезультатными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

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Что известно о маме и дочери, которых удалось вернуть

По словам Ермака, дочь и жену украинского военнослужащего вернули в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

В течение длительного времени семья пыталась уехать. Однако во время одной из попыток российские военные проверили их документы и личные данные в базе данных и обнаружили, что отец служит в Вооруженных Силах Украины.

После этого любая самостоятельная попытка эвакуации стала слишком опасной. Долгое время они жили в страхе и неизвестности,

– говорит Ермак.

Однако сейчас семья снова вместе. По словам руководителя Офиса Президента, им окажут необходимую поддержку от психологов и социальных работников.

Добавим, что 2 апреля с временно оккупированных территорий, а также из России удалось вернуть 11 детей. Среди возвращенных – двое братьев, отец которых погиб после пыток, и 11-летний мальчик, чей папа был в российском плену.