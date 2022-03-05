Хотя большинство жителей созданных Путиным анклавов и накачивались пропагандой в течение 8 лет, из-за вероломных действий кремлевского фюрера местные жители понемногу начинают прозревать, сообщают источники 24 канала в разведке. Вовсе не из-за бомбардировки украинских городов – большинства фанатов России наплевать на украинское население – из-за тотальной мобилизации мужчин.

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За все годы войны на Донбассе в захваченных Россией городах выросло целое поколение. Да, им промывали мозги "победобесьем" и другими пропагандистскими нарративами, однако участвовать в боевых действиях большинство молодых людей не собирались и не хотели.

Сотни гробов с мобилизованным "мясом" уже хоронят на Донбассе

Перед началом российского вторжения главари квазиобразований объявили тотальную мобилизацию. Оккупанты паковали вообще всех мужчин и парней и принудительно удерживали их в бесчеловечных условиях.

Впоследствии, перед непосредственным нападением большинство мобилизованных перевезли в Россию и усилили ими контингент ВС РФ.

Понимая, что совершенно не мотивированные и фактически гражданские мужчины начнут сдаваться в плен, военные преступники не отправляли их с первой волной наступления.

По замыслам оккупантов, после "дестабилизирующего прорыва" и прохода тяжелой техники вглубь Украины, мобилизованные должны проводить зачистки территории под пристальным наблюдением полицейского спецназа РФ.

Таким образом, как считало российское командование, мужчины из ОРДИЛО не имели бы возможности разбежаться и сдаться в плен.

Тех, кто отказывался участвовать в бессмысленной войне, расстреливали на месте. По предварительным данным, среди почти 20 тысяч мобилизованных в Донецкой и Луганской областях оккупанты убили более 500 человек.

Поскольку все планы наступления захватчиков на Украину сразу провалились, все террористические замыслы россиян с "эффективным" использованием "мяса" не сработали. На практике ВСУ быстро разбили большинство наступательных батальонно-тактических группировок оккупантов, а также большую часть мобилизованных в ОРДИЛО, пересекших границу в направлении Харькова, Чернигова и Сум.

Вооруженные винтовками времен Второй мировой войны, без бронежилетов и с 80 – 90-летними касками совсем деморализованные и испуганные мобилизованные массово дезертируют при первой возможности.

Потери на Донбассе почти не скрывают

Российские оккупационные войска терпят огромные потери в Украине, но в Кремле пытаются любым способом скрыть потери – не забирают тела погибших, запрещают им носить нательные номера для идентификации и везут остатки в Беларусь. Временно оккупированных территорий Украины это вообще не касается.

Командование армии захватчиков напрямую говорит мобилизованным, что доставать их тела и спасать раненых никто не собирается, мол, сами разбирайтесь. Как ни странно, но мобилизованные жители "республик" к своим относятся гораздо лучше, чем россияне к своим. По крайней мере, большинство погибших они каким-то образом вытаскивают из поля боя.

Караваны с автобусами с "грузом 200" курсируют из-под Чернигова, Сум и Харькова обеспечивают россиянам такой пассажиропоток, что позавидовать мог бы даже киевский метрополитен до начала войны. Конечно, большинство тел погибших вытащить никому не удастся из-за неимоверного ужаса перед ВСУ, однако по меньшей мере 500 пластиковых пакетов из принудительно мобилизованных на Донетчину и Луганщину уже привезли. От реальных масштабов потерь, которые в "республиках" вполне известны, в шоке даже сами руководители бандформирований. О местных жителях даже говорить не нужно.

Предводители "республик" готовят план побега

Также, по данным разведки, 4 марта в оккупационных администрациях в Донецке и Луганске проходили срочные совещания среди ближайшего оцепления Пушилина и Пасечника. Коллаборанты обсуждали свои действия в случае контрнаступления ВСУ и освобождения территорий. Конечно, в таком случае ни Пушилин, ни Пасечник, как и их свита, оставаться на Донбассе не собираются. Поэтому в домах, где живут руководители террористических формирований, понемногу начали паковать чемоданы.

Кроме того, главари "ДНР" и "ЛНР" не отказались от планов устранить друг друга для монополизации всех российских денег, но оба доложили о том, что шансов у "республик" на существование почти нет. Поскольку как только защитники Украины снизят опасность для крупных городов в центре Украины, войска сразу отправятся на отрезание российских группировок от границ.