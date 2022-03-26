Об этом сообщили 26 марта в Министерстве обороны Украины. Российские убийцы запрещают свободно передвигаться людям.

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"На временно занятых территориях противник продолжает наращивать систему блокпостов с целью воспрепятствования перемещению местного населения", – сообщили в Минобороны.

Как действуют рашисты

Оккупанты в некоторых населенных пунктах Херсона усиливают террор местных. Они проводят обыски в домах, чтобы выявить участников АТО или ООС, военнослужащих, волонтеров и родных. Также сообщают о многочисленных фактах похищения женщин и пытках местных жителей.

Враг продолжает нести потери на всех направлениях. Силы обороны методически уничтожают российских захватчиков,

– заявили в Минобороны.

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