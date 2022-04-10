Медики не хотят жить в оккупации поэтому еще не понимают, что будет происходить дальше. В целом давления на врачей от оккупационных властей нет, но и помощи тоже.
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Отсутствие некоторых кадров уже приводит к проблемам с закрытием дежурств. А врачи продолжают выезжать.
Ежедневно уезжает из города 4 – 5 врачей. Это квалификационные кадры. Паника среди коллектива есть и с каждым днем все больше и больше. Почти никто не хочет оставаться в оккупации, потому что не понимают что здесь дальше будет,
– говорят медработники из местной больницы.
Лекарства заканчиваются
В медицинских учреждениях еще осталось небольшое количество лекарств из "довоенного" фонда. Их используют очень осторожно.
Это то, чем мы можем обеспечить больных на первые сутки бесплатно. А ведь лечение никакой патологии не происходит за 24 часа,
– рассказали медики.
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