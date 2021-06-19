Своим видением решения проблемы с водоснабжением в оккупированном Крыму поделился заместитель директора Украинского института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк.

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Ученый убежден: несмотря на то, что весна и лето 2021 года оказались дождливыми, обильные осадки не смогут значительно улучшить ситуацию. Все потому, что ситуация с водой в Крыму – "накопительный процесс семилетнего негативного влияния".

Вот и осадки идут, а накопления воды нет. Почему? Потому что есть деградация в бассейнах, в экосистемах. Осадки идут на пополнение тех запасов, которые забраны у почвы. Поэтому они не идут в накопление и не формируют стока,

– сказал Яцюк.

Из-за чего возникли проблемы с водой

Он добавил, что сейчас крымчане получают воду весьма сомнительного качества. Это происходит из-за:

природных факторов – изменение климата, маловодность и пересыхание рек, увеличение минерализации по качеству воды;

– изменение климата, маловодность и пересыхание рек, увеличение минерализации по качеству воды; антропогенных факторов – сброс сточных вод, добавление фосфора и азота.

Также Яцюк отметил, что "из-за военных систем исчезают водные объекты, озера, водные экосистемы деградируют, когда идет этот процесс неконтролируемого забора воды из водосбора", а кроме того – риск негативного влияния экологии Крыма несут "непродуманная очистка морских вод и подача крымчанам этой воды".

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Есть ли выход из ситуации

Ученый уверен: учитывая катастрофическую ситуацию с водоснабжением Крыма, оккупационной власти полуострова следует принять срочные меры, чтобы крымчане не потеряли даже того минимума питьевой воды, который имеют сегодня.

Если власти Крыма не будут принимать меры, чтобы минимизировать антропогенное влияние, то крымчане могут не получить даже необходимого минимума питьевой воды,

– резюмировал Яцюк.

Стоит напомнить, что уже длительное время после оккупации Крыма ситуация с водоснабжением на полуострове остается критической. Поэтому "власти" полуострова намерены потратить 70 миллионов рублей на поиск пресной воды в Азовском море.

Эксперты отмечают, что идея добычи пресной воды под Азовским морем для обеспечения ею полуострова – безосновательна по ряду причин.