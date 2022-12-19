Совместная инициатива сети ОККО и фонда "Повернись живим" стартовала 1 ноября. По условиям акции из стоимости каждого литра горючего PULLS 95/DIESEL, проданного на заправках, 1 гривна перечисляется на закупку "ШАРКОВ".

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"Благодарны нашему мощному водительскому сообществу, которое активно приобщилось к инициативе. Есть уже фактически 8 комплексов для ВСУ, наша цель до конца года – аккумулировать средства на 10 "ШАРКов". Это почти половина, и есть над чем еще работать, ведь впереди – еще 15. Так что не сбавляем темп и конвертируем PULLS в пульс мести", – комментирует СЕО ОККО Василий Даниляк.

Мы решили сделать и свой дополнительный вклад в проект и перечислить на "ШАРКи" еще 5 миллионов гривен,

– добавляет он.

Сеть АЗК ОККО собрала средства на 8 разведкомплекса "ШАРК" / Фото ОККО

"Разведкомплексы "ШАРК" очень ждут на передовой. Мы благодарны партнерам за общий проект и благодарим всех, кто поддерживает его, заправляя PULLS в сети АЗК ОККО, или переводя средства на наш отдельный счет "ОКО ЗА ОКО". Вместе мы не просто аккумулируем средства, а системно закрываем потребности аэроразведчиков, ведь каждый разведкомплекс – это три беспилотника бригадного уровня, пусковая установка и специально оборудованная проходная машина-командный пункт управления", – добавляет директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

Что следует знать о разведкомплексах "ШАРК"

"ШАРК" – это новейшая разработка от украинской компании "Укрспецсистемс" с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами. В частности. она способна эффективно корректировать огонь артиллерии и систем залпового огня HIMARS и выполнять немало боевых задач.

С начала полномасштабного вторжения сеть ОККО уже направила более 200 миллионов гривен на помощь пострадавшим от военных действий военным, волонтерам и регионам. Компания бесплатно кормит защитников Украины на своих АЗК вблизи горячих точек, приняла участие в восстановлении Киевской и Черниговской областей, закупила реанимобили и авто для спецподразделения.