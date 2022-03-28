Впрочем, небольшой резерв жилья еще остался. Об этом в эфире 24 канала сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.
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Сколько переселенцев прибыло в Луцк
В общине сейчас около 15 тысяч переселенцев. Есть еще небольшой резерв, однако большая часть помещений, в которые можно поселять людей (общежития, гостиницы, хостелы и прочее) – заполнены,
– отметил Полищук.
Как отметил мэр, в Луцке работает центр помощи внутренне перемещенным лицам. Города-партнеры из разных стран и местные жители обеспечивают его продуктами, средствами гигиены, одеждой и другим необходимым. По его словам, около 500 переселенцев ежедневно обращаются в центр.
Еда и психологическая помощь
Кроме того, в Луцке сделали 2 социальные столовые, которые работают для переселенцев. Там они могут бесплатно получить горячий обед.
Уже около 1 200 человек получили документы на такие обеды и ежедневно там питаются,
– рассказал Полищук.
Он также добавил, что с первых дней войны в городе работает психологический штаб, где волонтеры-психологи бесплатно консультируют людей и помогают им преодолеть тяжелые эмоциональные состояния. Мэр добавил, что они работают как с местными жителями, так и с переселенцами.
Мэр Луцка рассказал о ситуации с переселенцами: смотрите видео