Гегсет затягивает поставки ракет Patriot в Украину / Getty Images
Министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил передачу около 60 перехватчиков Patriot, согласованных для Украины. Речь идет о ракетах PAC-3 и PAC-2, часть которых была профинансирована европейскими союзниками.
Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
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Каковы подробности?
Запланированные на период с сентября по декабрь поставки перехватчиков PAC-3 до сих пор не получили разрешения на передачу от оборонного ведомства США.
Также на одобрение к отправке ожидают еще около 20 ракет PAC-2 более старой модификации. Часть указанных ракет хранится на европейских складах и финансируется союзниками Украины.
Кроме того, в американском оборонном ведомстве приостановили рассмотрение отдельной инициативы по производству Украиной собственных перехватчиков Patriot.
Позиция американского ведомства и запросы Киева
Представитель Пентагона сообщил, что политический курс Соединенных Штатов по поддержке Украины не изменился, однако отказался раскрывать детали, касающиеся вооружения.
Министерство обороны реализовывало несколько параллельных направлений деятельности с целью ускорения трансатлантического промышленного сотрудничества по системе противовоздушной и противоракетной обороны "Пэтриот" с европейскими партнерами и Украиной и продолжает эту работу по сей день
Президент Украины Владимир Зеленский еще в октябре подчеркивал, что ожидает от Пита Хэгсета утверждения передачи боеприпасов. По словам главы государства, Украина получает ежемесячно в среднем лишь 12 ракет для комплексов Patriot.
Критическая нехватка средств противовоздушной защиты
Во время заседания в формате Рамштайн 17 ноября Владимир Зеленский предложил партнерам обмен боеприпасами. Он призвал предоставить Украине имеющиеся ракеты для систем Patriot и IRIS-T в обмен на партии, которые государство уже заказало для дальнейшего производства.
Как ранее сообщалось на нашем сайте, Германия и Норвегия согласовали новый пакет помощи на сумму 300 миллионов долларов, средства из которого будут направлены на ракеты PAC-2 и PAC-3.
Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский предложил союзникам обмен ракетами для ПВО, поскольку запасы европейских партнеров исчерпаны, а поставки новых систем ожидаются лишь через несколько лет.
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