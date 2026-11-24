Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

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Каковы подробности?

Запланированные на период с сентября по декабрь поставки перехватчиков PAC-3 до сих пор не получили разрешения на передачу от оборонного ведомства США.

Также на одобрение к отправке ожидают еще около 20 ракет PAC-2 более старой модификации. Часть указанных ракет хранится на европейских складах и финансируется союзниками Украины.

Кроме того, в американском оборонном ведомстве приостановили рассмотрение отдельной инициативы по производству Украиной собственных перехватчиков Patriot.

Позиция американского ведомства и запросы Киева

Представитель Пентагона сообщил, что политический курс Соединенных Штатов по поддержке Украины не изменился, однако отказался раскрывать детали, касающиеся вооружения.

Министерство обороны реализовывало несколько параллельных направлений деятельности с целью ускорения трансатлантического промышленного сотрудничества по системе противовоздушной и противоракетной обороны "Пэтриот" с европейскими партнерами и Украиной и продолжает эту работу по сей день– отметил представитель ведомства.

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Президент Украины Владимир Зеленский еще в октябре подчеркивал, что ожидает от Пита Хэгсета утверждения передачи боеприпасов. По словам главы государства, Украина получает ежемесячно в среднем лишь 12 ракет для комплексов Patriot.

Критическая нехватка средств противовоздушной защиты

Во время заседания в формате Рамштайн 17 ноября Владимир Зеленский предложил партнерам обмен боеприпасами. Он призвал предоставить Украине имеющиеся ракеты для систем Patriot и IRIS-T в обмен на партии, которые государство уже заказало для дальнейшего производства.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, Германия и Норвегия согласовали новый пакет помощи на сумму 300 миллионов долларов, средства из которого будут направлены на ракеты PAC-2 и PAC-3.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский предложил союзникам обмен ракетами для ПВО, поскольку запасы европейских партнеров исчерпаны, а поставки новых систем ожидаются лишь через несколько лет.