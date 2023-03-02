Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг".

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Сколько человек поддерживают решение о демонтаже советских памятников

Около 70% опрошенных киевлян поддерживают решение городских властей Киева демонтировать советские памятники, около четверти – не поддерживают. Среди переселенцев поддерживают это решение почти 65%, против этого – около 20%,

– сообщает "Рейтинг".

Отвечая на вопрос "Как вы относитесь к решению городских властей Киева демонтировать советские памятники?", 50% киевлян выбрали ответ "Полностью поддерживаю". Еще 18% сказали, что "скорее поддерживают".

Среди переселенцев, которые сейчас проживают в столице, 44% полностью поддерживают решение о сносе памятников и 20% – "скорее поддерживают".



Сколько человек поддерживают решение о демонтаже советских памятников / Данные группа "Рейтинг"

Сравнительное исследование "Настроения киевлян и переселенцев" проводилось с 16 по 27 февраля среди жителей Киева и переселенцев от 18 лет и старше. Опрошены 800 киевлян и 800 переселенцев методом интервью face-to-face. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность – менее 3,5%.

Раньше сообщалось, что Киевская городская власть давно обращалась к Министерству культуры с просьбой дать разрешение на демонтаж советских и имперских памятников. Сразу после решения Минкульта о лишении памятников Ватутину и Чкалову статуса объектов культурного наследия их демонтировали. Сейчас ожидается решение Минкульта по памятникам Щорсу и Пушкину.