Около 22 тысяч правоохранителей будут работать в Пасхальную ночь

В праздничных мероприятиях на Пасху в Украине примут участие почти 9 миллионов граждан. Поэтому в ночь на 8 апреля к охране публичного порядка и безопасности граждан будут привлечены 21,6 тысячи правоохранителей. Из них – тысяча военнослужащих Национальной гвардии.

Об этом сообщает первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Все подразделения МВД, в частности Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и деревнях во время Пасхи. В праздничную ночь к охране публичного порядка и безопасности граждан будут привлечены 21,6 тысячи правоохранителей. Среди них – тысяча военнослужащих Национальной гвардии,

– рассказывает Яровой.

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Также добавил, что сотрудники полиции провели обследование почти 6,9 тысячи культовых сооружений. Многочисленные мероприятия ожидаются на Львовщине, Днепропетровщине, Харьковщине и Одесчине.

Кроме того, в период с 7 по 9 апреля для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будет привлекаться более 7 тысяч личного состава ГСЧС и 2 тысяч единиц спецтехники.

"В этот период силовые и правоохранительные структуры будут работать в тесном взаимодействии для обеспечения безопасности наших граждан и гостей", – отмечает первый заместитель главы МВД.

Яровой также отметил, что правоохранители уже ведут подготовку к обеспечению безопасности на поминальные дни – 15-17 апреля. Ожидается участие около 4 миллионов человек. Для безопасности граждан безопасности планируется привлечь более 14 тысяч полицейских и одну тысячу гвардейцев.

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