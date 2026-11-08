"Хорошенько выпьем": Рютте рассказал, как и где он планирует отпраздновать с Зеленским окончание войны

Об этом глава Альянса рассказал во время участия в нидерландском ток-шоу "Pauw & De Wit". Ведущий программы напомнил, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорился с украинским лидером пойти на рыбалку, и спросил о планах его преемника.

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Какие планы у Рютте

Так, мы напьемся в швейцарских Альпах. Мы будем сидеть на швейцарской горе и хорошенько напьемся. Вот такой у нас план– ответил Марк Рютте.

На уточняющий вопрос, уже ли они это спланировали, генеральный секретарь НАТО ответил утвердительно.

Он также выразил восхищение украинским президентом и отметил, что они поддерживают регулярную связь и общаются каждую неделю.

Ранее чиновник отмечал, что победа любой из сторон маловероятна, а боевые действия закончатся компромиссным мирным соглашением.

Кроме того, по его мнению, маловероятно, что Украина восстановит контроль над всей своей территорией.