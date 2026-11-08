"Хорошенько выпьем": Рютте рассказал, как и где он планирует отпраздновать с Зеленским окончание войны

Рютте рассказал, как и где планирует отпраздновать с Зеленским окончание войны / ОП
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 8 ноября поделился планами, согласованными с Владимиром Зеленским, на период после окончания войны. Чиновники договорились встретиться на вершине в швейцарских Альпах и там хорошенько выпить.
Об этом глава Альянса рассказал во время участия в нидерландском ток-шоу "Pauw & De Wit". Ведущий программы напомнил, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорился с украинским лидером пойти на рыбалку, и спросил о планах его преемника.
популярные видео
Какие планы у Рютте
Так, мы напьемся в швейцарских Альпах. Мы будем сидеть на швейцарской горе и хорошенько напьемся. Вот такой у нас план
На уточняющий вопрос, уже ли они это спланировали, генеральный секретарь НАТО ответил утвердительно.
Он также выразил восхищение украинским президентом и отметил, что они поддерживают регулярную связь и общаются каждую неделю.
Ранее чиновник отмечал, что победа любой из сторон маловероятна, а боевые действия закончатся компромиссным мирным соглашением.
Кроме того, по его мнению, маловероятно, что Украина восстановит контроль над всей своей территорией.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии1 комментарий