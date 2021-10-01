Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также Солнце, заморозки и вероятные дожди: прогноз погоды на 1 октября

В Украину идут заморозки

Заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0...-5 градусов предусматривают практически по всей территории Украины 1 – 3 октября – объявили желтый уровень опасности. Исключение – большинство западных областей и побережье морей.

В северо-восточных областях заморозки в воздухе 0...-3 градуса (II уровень опасности – оранжевый),

– отметили в ГСЧС.

Кроме этого, предупреждают, что 1 – 3 октября в Киевской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-5 градусов и местами в воздухе 0...-2 градуса. Там спасателями объявлено I уровень опасности – желтый.

Погода в октябре: что известно