Канцлер Германии отклонил требование Европарламента 19 мая. Санкции против Герхарда Шредера пытались ввести за его отказ уволиться с руководящих должностей в российских энергетических компаниях.
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Шольц сказал, что решение немецкого парламента лишить Шредера офисного помещения в Берлине было "следственным, правильным и потому будет реализовано". Но немецкий канцлер подчеркнул, что дальнейшее наказание не требуется.
Я не считаю, что сейчас что-нибудь другое нужно. Было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел в отставку со своих должностей,
– добавил Шольц.
Что известно о Шредере
Герхард Шрёдер был канцлером Германии с 1998 – 2005 год. Затем возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет Nord Stream AG – компании-оператора проекта газопровода "Северный поток-2".
Сторонник Путина является членом правления российской нефтяной компании "Роснефть", а в феврале 2022 г. также был выдвинут в состав совета директоров российской энергетической компании "Газпром".
После начала войны в Украине сотрудники офиса Шредера в Берлине уволились должностей в знак протеста против его отказа уйти в отставку. Хотя эксканцлер сейчас собирается потерять свое офисное помещение, он все еще получает ежемесячное пособие в размере 8 300 евро.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер входит в "Миротворец". Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Политик дружит с Путиным. Его не раз критиковали за заявления о войне в Украине. Например, он говорил, что до войны Россия против Украины произошла из-за "политического провала".
В то же время он был неуверен, что именно Путин приказал совершать зверства в Буче. Во время пребывания в правительстве Шредер говорил, что не жалеет своей пророссийской политики.
Действия Европарламента
Депутаты Европарламента планируют призвать 27 государств поддержать включение эксканцлера Германии Герхарда Шредера в санкционный список ЕС.
19 мая была одобрена резолюция, призывающая ЕС создать специальный трибунал для дел о военных преступлениях России против Украины.
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