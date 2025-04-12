Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на сообщение исполнительного директора благотворительного фонда "Настоящие" Алины Шемедюк в Instagram.

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Оккупанты убили волонтера в Херсоне

12 апреля российская армия нанесла дронового удара по Херсону. В эпицентре взрыва были волонтеры БФ "Настоящие". Сразу было известно, что в результате вражеской атаки ранения получили двое мужчин, а один – погиб. Им был волонтер Олег Сальник.

Волонтеры помогали людям в Херсоне. 28-летний Олег был водителем. За время своей работы волонтером он помогал эвакуировать людей с прифронтовых территорий, ликвидировал последствия обстрелов в городе и никогда не отказывался помочь. Несмотря на постоянный российский террор Херсона, Олег Сальник вместе с коллегами работал в городе ради людей.

Алины Шемедюк отметила, что Олег имел неисчерпаемое чувство юмора и доброе сердце. Он мог быть положительным, даже там, где было совсем не весело.

Его первый комментарий мне о себе: "Алинка, я в Киеве строил блок посты, начал волонтерить три года назад. Команду выбирал из тех, кого на самом деле еще не знал, работали по гуманитарной помощи. Я был в военкомате еще в первые дни, когда сказали, что я в очереди 5341",

– прокомментировала гибель коллеги исполнительный директор БФ "Настоящие".

К сожалению, российский БпЛА упал именно на волонтеров. О гибели Олега Сальника написал также председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Это большая потеря для всего нашего сообщества. Вечно благодарны тебе. Навеки в наших сердцах,

– говорится в его сообщении.

Ранее, 19 марта, из-за российского обстрела Херсона погиб волонтер Александр Ивахненко, который пережил оккупацию. Когда враги запустили по городу свое оружие, Александр как раз помогал чинить окна после предыдущей атаки.