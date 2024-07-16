Теперь на бывших землях Медведчука продолжается строительство новых жилых комплексов. Расследователи видят в этом деле след заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова.
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Как киевский бизнесмен и иностранцы переписали на себя активы Медведчука
Недоарестованные активы экс-нардепа Виктора Медведчука, среди которых три столичные фирмы "Академ-Клуб", "Осокорки 7" и "Орест", были переписаны на иностранцев и киевского бизнесмена Валерия Мищенко.
Эти компании имели долгосрочные договоры аренды на большие земельные участки на берегу Днепра в Киеве и должны были быть арестованы еще в 2022 году. Однако правоохранители так и не дошли до государственного регистратора, что позволило новым владельцам начать строительство жилого комплекса.
Как выяснили расследователи, сначала владельцем фирмы стал Александр Белявский – охранник народного депутата Вадима Столара. Однако позже его "заменили" болгарин Петрос Тограмаджян, латвиец Вадим Иванов и украинец Валерий Мищенко.
Только последний, как указывают журналисты, был "реальным игроком" и связан с заместителем руководителя Офиса президента Украины Олегом Татаровым, благодаря которому якобы удалось реализовать эту схему, оставив Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру и СБУ "за бортом".
Как Татаров мог помочь активы Медведчука
В конце 2022 года новые владельцы полностью переписали компании на себя, в частности, "Академ-Клуб" отошел Петросу Тограмаджяну из Болгарии, а "Орест" – Валерию Мищенко. Также была еще компания "Виктория", которая принадлежала Медведчуку и имела земли в аренде. Впрочем, правоохранители и о ней "забыли", поэтому она перешла в собственность Мищенко.
По информации расследователей, иностранцы могли быть подставными лицами, а вся схема была реализована в интересах Мищенко. Впрочем, по мнению журналистов, самостоятельно эту аферу было бы невозможно организовать, поэтому Мищенко, вероятно, помог Олег Татаров.
Доказательства, которые приводят журналисты:
- Татаров обладает влиянием на правоохранительные органы, именно поэтому следователи и прокуроры могли "забыть" доарестовать активы Медведчука;
- подобная история с активами была у компании "Укрбуд", которая фигурировала в квартирной афере с Нацгвардией. Одним из фигурантов расследования выступал Татаров.
Расследователи напомнили, что до своей работы в ОП и после должности в МВД Татаров был юристом в "Укрбуде", активы которого начали "растаскивать налево и направо".
Известно, что земельный участок на киевском академгородке, где должен был строиться "Укрбуд", якобы перешел в контору, где владельцами записали тестя Татарова и партнершу бизнесмена Мищенко.
Как удалось "сломать систему"
После того, как Офис генерального прокурора получил информацию от журналистов, было обращение в Министерство юстиции, которое в октябре 2023 года отменило регистрационные действия с новыми владельцами и вернуло активы на момент ареста.
Однако болгарин Тограмаджян, латвиец Иванов и украинец Мищенко обжаловали приказ Минюста в Хозяйственном суде Киева, вернув себе компании. Суд признал, что правоохранители не внесли вовремя сведения об аресте в реестр, а изменения владельцев произошли до принятия закона, запрещающего переписывать активы подсанкционных лиц.
Кроме того, истцам удалось посеять тень сомнения в том, что за кипрской прокладкой действительно стоял Медведчук, поскольку якобы "в официальных документах не написано, что он ею владеет".
Известно, что Мищенко уже переписал "Викторию" на подставного человека и ведет строительство жилого комплекса на арендованной земле, меняя целевое назначение участка через государственного кадастрового регистратора.