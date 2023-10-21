Журналист Андрей Лохматов отметил, что в то время, когда общество возмущалось из-за свадьбы в Emily Resort, свою свадьбу также отыграл фигурант громкой истории о блоггерах из Ивано-Франковска.

Обратите внимание Торт за сто тысяч: экспрокурор и экс-сотрудница ДБР два дня гуляли свадьбу с сотнями гостей

Олег Захаров, третий участник тех "вечеринок", который вместе с другом заплатили 402 тысячи гривен залога каждый, чтобы выйти на свободу на период следствия, в начале октября устроил свою свадьбу в отеле, где тинейджеры пели российский рэп, разбрасывая по сцене стодолларовые купюры,

– написал Лохматов.

Говорят, что адвокат жениха тоже был на свадьбе. Он танцевал и развлекался среди гостей.

Ведущим мероприятия был Юрий Ткач. Он охотно обнимался с женихом и давал ему пять.

Организатор "пьяных вечеринок" обнимается с Ткачем: смотрите видео

Что известно о "пьяных вечеринках" в Киеве

В феврале 2023 года украинцы узнали жуткие детали о "пьяных вечеринках" в Киеве. Их организовывали горе-блоггеры из Ивано-Франковска. Они прибыли в украинскую столицу, чтобы "устроить охоту". Девушек накачивали снотворными и снимали на видео.

Захаров был одним из подозреваемых по делу. Ему инкриминировали совершение сексуального насилия. Впоследствии его выпустили под залог. Сумма составила – более 400 тысяч гривен.